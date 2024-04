V Nemocnici Hořovice pracujete úctyhodných 44 let. Proč jste si vybrala zrovna transfúzní oddělení?

Nastupovala jsem do třísměnného provozu na gynekologicko-porodnické oddělení. Na transfuzní oddělení jsem vůbec nechtěla. Tam pacienti sestry nepotřebují, ale sestry potřebují je. Ovšem z rodinných důvodů, když se narodily děti, jsem chtěla něco jen na ranní směnu a v té době nic jiného nebylo. Takže odříkaného největší krajíc. Práce s lidmi mě ale vždycky bavila.

Hovoří vrchní sestra transfuzní stanice v Nemocnici Hořovice Jana Šrámková:

Zdroj: Hájíčková Jana

Jak jste na tom se zásobami krve v Hořovicích? Máte jí dostatek?

Jsme plně schopní pokrýt potřeby Nemocnice Hořovice. A pokud byla někdy potřeba krve na jiném pracovišti, tak jsme vypomohli s některou z krevních skupin. Pochopitelně nejžádanější krevní skupina je nula negativní, protože se jedná o takzvanou univerzální krevní skupinu. Tento dárce může dodat krev všem pacientům.

A co když se stane, že nějaká krevní skupina dojde?

Někdy máme pacienty, kteří mají specifickou vlastnost krve a musíme pro něj sehnat dárce se stejnými vlastnostmi krve, jako má příjemce. Pak tyto dárce vyhledáme v naší databázi a obvoláváme je, zda by byli ochotni, pokud jim to vyhovuje zdravotně, pracovně, soukromě, přijít darovat krev. Zcela výjimečně se nám stává, že dárce nemůže a většinou to bývá z důvodu, že je nějak zdravotně indisponován, nebo je v zahraničí. Nicméně si dárce zveme tak, abychom krev měli plynule do její expirace. V případě vymalování a generálního úklidu oddělení si připravíme zásoby dopředu.

Kolik dárců máte v databázi?

V databázi máme přes pět tisíc dárců krve, což je na náš malý region celkem krásné číslo.

Mohla byste popsat proces, co se děje s krví, když ji odeberete?

Dárce musí splňovat určitá kritéria. Musí být starší osmnácti let a jako prvodárce může přijít do šedesáti let. Jinak dárce by měl chodit darovat krev jen do pětašedesáti let a pak už záleží na rozhodnutí lékaře. Musí být zdravý. Dárce nejprve projde předepsaným vyšetřením a teprve pak je mu krev odebrána. Odebíráme 450 mililitrů, pokud má někdo hraniční krevní obraz pak 430 mililitrů. Odebranou krev odesíláme ke zpracovateli, od něhož si pak následně vyžádáme všechny krve, které potřebujeme pro naše pacienty. Krev musí být transportována při určité teplotě a v určitém čase. Z jedné odebrané krve lze připravit transfuzní jednotku pro tři pacienty.

Transfuzní oddělení Nemocnice Hořovice:

Zdroj: Youtube

Jak dlouho musí být krev uskladněna, než ji můžete pacientovi podat?

Krev se nepodá, dokud nejsou provedena veškerá předepsaná vyšetření. Testuje se na HIV, hepatitidu typu B, hepatitidu typu C a syfilis. Pokud je všechno negativní, tak může být krev bezpečně podána příjemci. Nejdříve tedy po čtyřiadvaceti hodinách a nejpozději do dvaačtyřiceti dnů za určitých podmínek skladování a zpracování.

Pořádáte nějaké akce, abyste nalákali nové dárce? A jak odměňujete současné?

Každý dárce dostane za odběr stravenku v hodnotě 100 korun, kterou může uplatnit v restauracích nebo kavárnách. Dárcům proplácíme cestovné a mají nárok na odpočet od daně. Na akcích spolupracujeme s Červeným křížem a pojišťovnami, pokud o to samy projeví zájem. Dárce odměňuje Český červený kříž při získání některé z plaket Dr. Janského za 10, 20 a 40 bezplatných odběrů krve nebo získání zlatého kříže III. stupně za 80 bezplatných odběrů, II. stupně za 120 odběrů a I. stupně za 160 odběrů. Dále oceňují dárce zdravotní pojišťovny dle jejich uvážení. Další ocenění je od Nemocnice Hořovice. Prvodárce dostane drobný dárek jako propisku, blok apod. Při pátém odběru dostane přívěsek se svojí krevní skupinou. Dále při 40., 80., 120. a 160. dostane hodnotnější dárek podle počtu odběrů. Připravujeme také sladkosti k Velikonocům, Valentýnu nebo Mikuláši a na Světový den dárců krve se pořádají koncerty, kam zveme dárce s doprovodem. Na posledním koncertě vystupoval Žlutý pes s Ondřejem Hejmou, v minulosti zahrál i Tomáš Klus.

Má dárce nárok na jeden den volna v práci, když jde darovat krev?

Pokud ho zaměstnavatel uvolní, což není jeho povinností, tak má dárce nárok na volno v délce čtyřiadvaceti hodin od odchodu z domova.

Jak často mohou dárci přijít darovat krev?

U nás je minimální interval mezi jednotlivými odběry 10 týdnů. Muži mohou chodit maximálně pětkrát do roka a ženy maximálně čtyřikrát do roka.

A máte víc dárců mužů nebo žen?

Mužů je víc. 59 procent mužů a 41 procent žen. V průměru odbavíme 50 dárců denně, tedy od pondělí do pátku. A vloni jsme měli rekord v celé historii Nemocnice Hořovice, celkem jsme provedli 12 243 odběrů v jedenácti zaměstnancích. Ráda bych na závěr všem dárcům, s kterými jsem měla tu čest spolupracovat, poděkovala za tuto vzornou, obětavou a nezištnou spolupráci a popřála jim pevné zdraví, optimismus a slunce nejen v duši, ale i v srdci.