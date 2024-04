„Město Hořovice je na modré zóny na sídlištích Na Okraji a K Nemocnici z technického hlediska připraveno. Bohužel ještě není připraveno z hlediska právního. K možnosti vybírání poplatků na tzv. modrých zónách je potřeba připravit nařízení města, které následně musí schválit Rada města Hořovice. A to se zatím nestalo,“ uvedl Milan Šnajdr z hořovické radnice.

Radnice uvažuje i o zavedení modrých zón v ulicích Višňová, U Remízku, Hradební a Vrbnovská. Tam se ale letos zřizovat nebudou. „Rovněž se uvažuje o zjednosměrnění ulice Kosmonautů, o čemž ale zatím nebylo rozhodnuto,“ dodal Šnajdr.

Rozhodnuto už je ale o osudu parkoviště U Sluneční brány, kde se nyní ještě parkuje zdarma. „Předpokládáme, že bude toto parkoviště v průběhu roku zpoplatněno,“ uzavřel Šnajdr. Přímo před nemocnicí už jedno zpoplatněné parkoviště je, to patří Nemocnici Hořovice. Prvních 180 minut je zde zdarma, pak se platí 50 korun za každou započatou hodinu. Za ztrátu vjezdového lístku dají návštěvníci 3000 korun. „Když jedu do nemocnice, tak je většinou parkoviště před nemocnicí plné a stejně tak U Sluneční brány. Nezbývá mi než parkovat v okolních ulicích. Nevím, kde zaparkuji, až zde budou modré zóny. To je pro mě novinka,“ postěžoval si na sídlišti Na Okraji muž z Tetína.