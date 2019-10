Být k dispozici vždy, když vnikne naléhavá potřeba; připraven v krizové situaci podpořit pacienty, jejich rodiny i zaměstnance. Nikoli jen v úterý a ve středu, kdy to stanoví „úřední hodiny“. Tak vnímá své poslání nový kaplan hořovické nemocnice Zbyšek Jonczy, kterého osud zavál na Berounsko vlastně náhodou.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Zbyška Jonczyho

Původně žil v Ústeckém kraji, kde třicet let působil jako kazatel Církve adventistů sedmého dne. S odchodem do důchodu však musel uvolnit služební byt v Teplicích – a církev mu nabídla přestěhování do Berouna.