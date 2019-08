Akce začíná v 15 hodin. „Na programu je krátká přednášku spojená s promítáním, ukázky živých netopýrů a dětská netopýří dílnička,“ slibují organizátoři. Chybět nebude ani netopýří poradna, kde získáte informační a propagační materiály. Dozvíte se tak například to, co dělat, když někde naleznete zraněného netopýra.

Vedle toho se na ně budete moci podívat i pěkně zblízka. Uvidíte ochočené netopýry, dostanete šanci si je pohladit nebo je dokonce nakrmit. Přitom se i dozvíte, co netopýři jedí za stravu, kde žijí, co je ohrožuje, nebo co dělat, když je objevíte ve své nemovitosti.

Kromě toho budou organizátoři promítat film Netopýři ve tmě, součástí události bude také dětská dílnička, kde děti vyrobí papírového netopýra.