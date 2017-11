Neúroda brambor je fatální

Berounsko - Letošní úroda brambor byla v berounském regionu stejně špatná jako v roce 2015. Brambor se urodilo velmi málo. Na úrodě se podepsala velká jarní a letní sucha. Hlízy neměly potřebné množství vody a nenarostly.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/imago stock&people

„Je to katastrofa. Obrazně se dá říci, co jsme zasázeli, to jsme také vybrali,“ říká chodouňský farmář a předseda Asociace soukromého zemědělství České republiky Josef Stehlík. „Za pětadvacet let, co v zemědělství podnikám, jsem tak-hle špatnou úrodu brambor v našem regionu ještě nezažil. Máme rekordní mínus. Já je sice nepěstuji ve velkém, sázím je na hektaru půdy,“ vysvětlil Josef Stehlík.

Většina drobných zemědělců pěstuje brambory také proto, že jimi krmí zvířata. „Je to vážně bída. Brambory sázíme hlavně kvůli prasatům a pro naši potřebu Neprodávám je. Letos je ale nebudeme mít ani po prasata. Jejich spotřebu letošní úroda nepokryje. Budeme je muset nahradit něčím jiným,“ uvedl Kamil Hrubý z Berouna.

Bramborami nebude letos krmit prasata ani Josef Stehlík. „Brambory musíme nahradit něčím jiným. Běžně naše brambory i prodávám, ale letos žádné nemám. Z toho hektaru, na kterém je pěstuji, se každoročně prodají brambory tak zhruba za sto tisíc korun,“ vysvětlil farmář s tím, že své brambory poskytne jen lidem, od kterých má pronajatá pole.

„To bude ale maximálně kolem dvaceti až pětadvaceti metráků,“ dodal předseda Asociace soukromého zemědělství České republiky Josef Stehlík.

Přestože se na Berounsku a Hořovicku brambory neurodily stejně jako v celém středočeském kraji, v některých lokalitách je jejich úroda na dobré úrovni.

„Na Vysočině, co jsem slyšel, byla úroda celkem slušná a na Benešovsku měli lepší srážkové podmínky než my tady u nás a tak je tam i úroda brambor lepší. Náš region ale není žádná bramborářská oblast, takže se na úrodě sucho podepsalo výrazněji než v bramborářských oblastech. Tam se na nich sucho také podepsalo, měli také nižší úrodu, ale nebylo to tak fatální jako u nás, vysvětlil Josef Stehlík.

V berounském regionu prodávají farmy v letošním roce kilo brambor kolem deseti korun. Jejich cena je závislá na úrodě. Když se jich urodí hodně, prodává se kilogram i za sedm a osm korun. Ceny farmářů jsou tak nižší než v obchodech. V supermarketech se kilogram českých brambor pohybuje v cenové relaci 12 až 15.

„Brambory jsou už několik let dost drahé. Už to není jídlo chudých, jak se dříve říkávalo. Nejhorší na tom je, že si koupíte dvoukilový pytlík za téměř čtyřicet korun a ani jedna brambora není hezká. Všechny mají nějakou vadu a dost často narazím i na plíseň,“ svěřila se Ivana Sabounová z Berouna.

Podle odborníků můžeme očekávat, že se se suchými obdobími a bleskovými povodněmi, které ale nepomohou půdě vodu udržet, budeme setkávat stále častěji.