Vedení domova se snaží karanténu klientům zpříjemnit. Už tento pátek jim z parkoviště pustí diskotékové hity Oldřich Burda.

Každý den slyší a nebo se dočítají z médií, že jsou v souvislosti s nákazou novým typem koronaviru nejohroženější skupinou spolu s chronicky nemocnými lidmi a lidmi s oslabenou imunitou. Každý den se na ně valí velké množství informací o počtu nakažených, vyléčených, ale i těch zesnulých. Klienti v domovech seniorů jsou nyní odděleni od svých příbuzných a rodin a jen musí vyčkávat. Že se jedná o každodenní zdlouhavé chvíle, není potřeba příliš zmiňovat.

„Klienti to z valné většiny zvládají statečně, perou se s tím zdárně, byť tedy psychika je u nich narušena. Nebudu říkat, že tomu tak není. Nicméně personál se snaží klientům pomoci, aby na ty věci nemysleli až tak do detailů. Snažíme se je aktivovat na pokojích, společné aktivity jsou totiž zakázané,“ reagoval na dotaz Berounského deníku Ondřej Šimon, ředitel Domova seniorů TGM Beroun.

Jedním z takových zpestření bude i páteční dopolední poslech hudby. „Klienti budou na balkónech a na parkovišti venku udělá Olda Burda takovou venkovní diskotéku. Samozřejmě budeme dodržovat jednotlivá nařízení, klienti navíc dostanou občerstvení od personálu. Chceme jim tímto zpříjemnit páteční dopoledne,“ prozradil ředitel Ondřej Šimon.

Stejně jako v dalších zařízeních i v berounském domově seniorů umožňují kontakt klientů s rodinnými příslušníky či příbuznými a kamarády nejen klasickými telefonními hovory, ale v kurzu jsou nyní i videohovory. „Jedná se o videohovory pomocí aplikace Skype, to probíhá. Další věcí je, že rodiny posílají videovzkazy přes úschovnu, leteckou poštu a podobně. My následně předáváme onen vzkaz klientovi. Ten následně může také nahrát a personál poté odešle,“ sdělil ředitel domova.

Dočasné zrušení recepce, zákaz nošení a posílání balíčků klientům, zákaz návštěv, častější dezinfekce společných prostor v domově, ale také rozdělení zaměstnanců včetně vedení domova do dvou skupin, včetně měření tělesné teploty zaměstnanců a klientů. To jsou opatření, která mají zabránit, aby se nemoc Covid-19 dostala do domovů pro seniory.

„Disciplína, až na jednu výjimku nyní z pondělí, je velmi dobrá. Velice mne to mrzí, že někteří nechápou dostatečně závažnost situace, nebo zda mají smysl pro neustále porušování pravidel a nechtějí respektovat nařízení a pravidla. Jedná se ale o výjimku. Chci poděkovat těm, kteří nařízení dodržují,“ řekl ředitel Ondřej Šimon.

Domov seniorů TGM Beroun prošel v předchozích dnech rozsáhlejší dezinfekcí. Tu zajistil zřizovatel – tedy Středočeský kraj. „Dezinfekce probíhá akreditovanou firmou aerosolem, který obsahuje účinné virucidní látky,“ vysvětlila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. Podle ředitele Ondřeje Šimona působí dezinfekce až po dobu dvaceti dnů.