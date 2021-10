OBRAZEM: Jak se volilo v Nižboru

Volební komise na radnici ve svahu pod zámkem Nižbor hlásila nadstandardní volební účast. Chodili i ti, co dříve nechodili. Obec se o komisi dobře postarala i s jídlem a navíc se, jako každoročně, navzájem hecovali s tím, kdo co dobrého přinese. Letos to byly zejména různé sladkosti.

Parlamentní volby v Nižboru. | Foto: Hana Zeus