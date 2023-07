Byli to legionáři, kteří svými vojenskými úspěchy sehráli zásadní roli při vzniku samostatného československého státu. Jejich hrdinské počínání připomíná mobilní expozice Legiovlak, který přijel do Nižboru. Jedná se o věrnou repliku vlaků s jejichž pomocí během Velké války naše legie ovládly celou Transsibiřskou magistrálu. Expozice, která je zdarma, je postavena na více než sto let starých železničních vozech.

„Legie byly aktivní od roku 1914 až do roku 1920. Právě do toho dvacátého roku fungovaly hlavně v Rusku na Transsibiřské magistrále. Náš vlak vypráví příběh legionářů, kteří se za 1. světové války snaží během započaté bolševické revoluce dostat přes celé Rusko z Kyjeva do přístavu ve Vladivostoku, aby se po překonání více než 10 000 kilometrů posléze vydali na moře s cílem se vrátit do Evropy a připojit se k dalším bojům proti Ústředním mocnostem,“ přiblížil průvodce a zástupce velitele směny Legiovlaku Lukáš Janda.

Ještě předtím ale tyto dobrovolnické vojenské jednotky na území dnešní Ukrajiny bojovaly proti rakousko-uherské a německé armádě. Poté se ale musely postavit i rudé armádě, jež sloužila nově vzniklému bolševickému Rusku. „Legionáři se nejdříve snažili zachovat neutralitu a chtěli se jen vrátit domů. Ale incidentem v Čeljabinsku byli do započaté ruské občanské války vtaženi. Cestu do Vladivostoku si tak v podstatě museli vybojovat a v jeden čas kontrolovali celou transsibiřskou železnici a většinu velkých měst Sibiře,“ pokračuje Janda.

Legiovlak, který zrovna stojí v nižborské železniční stanici, tak představuje věrnou kopii vlaků legionářů, s jejichž pomocí se po celé délce Transsibiřské magistrály pohybovali. „Dohromady 11 tisíc vagónů tvořilo celkem 259 vlakových souprav. Ty se pro legionáře staly domovem, obrannou pevností, ale také poštou či obchodem. Náš vlak tímto nabízí návštěvníkům příležitost, aby si mohli prohlédnout a představit, jak jednotlivé vozy vypadaly a jak v nich vojáci trávili čas,“ přiblížil Janda.

Jak líčí dále, Legiovlak se skládá z kopií několika druhů, které během války Rusko brázdily. „Byly to například pojízdné kasárny, obrněné vlaky nebo specializované dílenské či nemocniční soupravy. Samotné legionářské vlaky byly ve skutečnosti mnohem delší. Například ubytovací souprava čítala až 60 vagonů,“ poznamenal průvodce s tím, že v každém voze jsou vedle dobových exponátů k vidění i fotografie legií doplněny o spoustu informací o jejich osudu.

Legiovlak vznikl jako součást projektu Legie 100, který byl spuštěn v roce 2014 k příležitosti stého výročí od založení Československých legií. Tato mobilní expozice má za cíl oživit povědomí veřejnosti o aktivitě našich legionářů. Vlak v Nižboru zůstane až do neděle 30. července. Expozice, jež je zdarma, je otevřena ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. Každou celou hodinu se koná komentovaná prohlídka.