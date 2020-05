Davy turistů a cyklistů míří na hrad Karlštejn a mezi nimi se proplétají projíždějící osobní vozidla. Tak s tím by podle všeho měl být nyní konec. Vedení městyse Karlštejn totiž nechalo kompletně změnit dopravní značení. Od května je sem zakázán vjezd všech motorových vozidel, výjimku mají mimo jiné obyvatelé obce či hosté. Berounskému deníku to řekl místostarosta městyse Karlštejn Janis Sidovský.

Hrad Karlštejn. | Foto: Deník / Miroslav Elsnic

Dostat se do útrob hradeb jedné z nejnavštěvovanějších památek České republiky, tedy na hrad Karlštejn, by mělo být nyní mnohem bezpečnější. Do pěší zóny s řadou obchůdků se suvenýry, s různým zbožím, ale také s restauracemi a podobnými službami už totiž nesmějí od počátku května vjíždět řidiči motorových vozidel, pokud nemají povolení od karlštejnského obecního úřadu. Důvod opatření je jednoduchý – větší bezpečnost turistů a zároveň menší cirkulace vozidel v této velmi rušné části obce, kam každoročně zamíří tisíce turistů.