Jan Šmok dnes 05:49

Starý silniční most, který se klene přes železniční koridor pod Tetínem na Berounsku, půjde kvůli optimalizaci trati k zemi. Na jeho místě však vybuduje Správa železnic most nový a bezúplatně jej převede do majetku Středočeského kraje. Nový most bude sloužit výhradně cyklistům a chodcům.