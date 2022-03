„ Je pravda, že obce, které leží v takovém území, mají lepší hodnocení, dosáhnou na větší počet dotací a podobě, ale na druhou stranu je národní park v určitých věcech omezuje. Je tedy na pováženou, zde převládají plusy nebo mínusy,“ uvedla na úvod projednání starostka Kateřina Zusková.

Momentálně se kupříkladu ani neví, jak budou v lokalitě vyznačeny zóny, či na která omezení se dotčené obce budou muset připravit.

Nezabralo ani jednání s ministryní: 17 obcí Křivoklátska národní park nechce

„V Bělči jsme 24. února měli jednání, kterého se zúčastnili zástupci jednotlivých obcí s lidmi ze Středočeského kraje, ministerstva životního prostředí a zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny. Tam došlo k představení záměru a následně lehce vyhrocené debatě. Jako podklad jsme dostali takovou, řekněme, rozmazanou mapku, ze které se nadá vyčíst přesnější podoba budoucího parku,“ dodala starostka.

Zastupitelé se poté pustili do diskuse, při níž se vesměs shodli, že k věci stále nemají dostatek informací. Během rozpravy zazněly argumenty, které například zmínily místostarostu města Vrchlabí, jehož část zasahuje do Krkonošského národního parku. Podle něj být součástí takového území je sice do jisté míry omezující, ale není to nikterak dramatické a s národním parkem se „dá žít“.

K řešení budou jiné problémy

„Bojím se jen toho, že se projednání parku dostalo do doby, kdy se stal další průšvih, tentokrát s Ukrajinou. Kdy bude potřeba hodně peněz ze státního rozpočtu na jiné věci. Bojím se tedy toho, aby se nevyhlásil park a nezbyly by peníze na dodělání různých záchytných parkovišť a dalších náležitostí,“ vysvětlila během debaty svůj postoj Zusková, která zopakoval, že zejména chybí podrobnější podklady.

Národní park Křivoklátsko? Kraj vyhlášení podporuje, místní mají obavy z omezení

S přihlédnutím ke stávajícím podmínkám informovanosti o zřízení parku zastupitelé následně jednohlasně schválili odmítavý postoj k záměru. Nesouhlasná stanoviska, která vyjádřily jednotlivé obce, by přitom měla mít rozhodující váhu při hlasování poslanců, pokud by mělo v dolní komoře přijít na samotné projednání vyhlášení Národního parku Křivoklátsko.

Více informací o celém záměru lze najít na webu iniciativy Otevřené Křivoklátsko. Všechny obce, které jsou plánem nějakým způsobem dotčeny, na tyto stránky dávají všechny materiály, které s věcí souvisejí.