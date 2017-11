Novým osvětlením ušetří zimní stadion statisíce

Beroun - Berounský zimní stadion už hodně pamatuje a když ho v loňském roce město převzalo do své péče, jeho stav byl hodně žalostný. To už je ale minulostí. Jeho nový provozovatel Berounská sportovní začal s postupnou modernizací objektu a letos se ho dočka-lo i osvětlení, které bruslaře nadchlo.

Zimní stadion v Berouně.Foto: Petra Lišková

„Osvětlení ledové plochy na zimním stadionu stálo téměř 1,8 milionu korun. Jeho výměna byla vzhledem ke stavu původního osvětlení a také kvůli bezpečnosti bruslících nezbytná. Dosáhli jsme mnohem vyšší svítivosti, kterou můžeme dle potřeby regulovat. Nezanedbatelná je také finanční úspora. S dnešní technologií při vyšších hodnotách nasvícení plochy oproti původním světlům dosahujeme pouze čtvrtinové spotřeby elektrické energie,“ zdůraznil ředitel Berounské sportovní Antonín Marx.

Novým osvětlením by se mělo ročně ušetřit při vyšší svítivosti až 370 tisíc korun. Stadion, už má za sebou ale i mnoho dalších úprav a zásadních změn. V uplynulém roce se provedla nezbytná oprava rolby, která byla ve velmi špatném stavu a bez ní by nemohla sezóna začít. Instalovaly a opravovaly se rozvody vody, topení a kotel.

Novému provozovateli se podařilo vyřešit i situaci ohledně úpravny vody, čerpadel ve studni pro zásobování areálu vodou a v neposlední řadě opravit a upravit zázemí pro návštěvníky, děti a hráče. Nová úpravna vody má zásadní význam pro kvalitu ledu. V úpravně jsou nainstalovány UV lampy pro mikrobiologické ošetření vody.

Ta je díky tomu měkčí a led výrazně kvalitnější. V úpravně byl navíc zprovozněn i třetí bojler a ve spr-chách a pro rolbu je tak zajištěné dostatečné množství teplé vody do sprch a pro rolbu. Postupnou obměnou prošel i systém chlazení, konkrétně jde o obměnu čerpadel ve čpavkovém hospodářství. Pro zimní stadion je využíván samostatný zdroj vody.

Při letošní letní odstávce provozu ledové plochy se dále opravilo chladící zařízení. A výrazné modernizace se dočkaly i kabiny.

„Všechny jsme vymalovali, dále ve čtyřech z nich jsou položené nové gumové podlahy. Nechali jsme vyrobit lavičky a police do dvou šaten. Rozvedli jsme radiátory ústředního topení do skládků k šatnám a provedli další drobné práce k hladšímu provozu stadionu,“ shrnul dosavadní novinky na zimním stadionu Antonín Marx.

Změny k lepšímu kladně hodnotí i bruslaři. „Letos jsem už na stadionu bruslit byla. Je to fajn, ale mrzí mě, že má veřejnost k dispozici jen pár hodin o víkendu. Někdy ani to ne,“ poznamenala Iveta Svobodová.

Značnou proměnu zaznamenala místnost pro cvičení v prvním patře, kde nyní primárně probíhají lekce Super kruháče. S novinkami seznámil Antonín Marx starostu Berouna Ivana Kůse a místostarostu Michala Mišinu, kteří si změny na zimním stadionu přišli osobně prohlédnout.

„Do konce roku nás ještě čeká hlavně převzetí nové rolby, kterou stadion opravdu nutně potřebuje. Dále budeme řešit vizuální stránku ochozů areálu,“ dodal Antonín Marx, který zároveň pozval veřejnost na veřejné bruslení.

To se uskuteční v sobotu od 10.30 do 12.30 hodin a v neděli od 10.30 do 12.30 hodin a od 15.30 do 17 hodin.