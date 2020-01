Řada nemocnic se v poslední době zabývala novými opatřeními. Vedou je k tomu v první řadě události v ostravské nemocnici, kde po střelbě několik lidí zemřelo. Další typ útoku se pak odehrál v benešovské nemocnici, kdy byla na konci loňského roku postižena kyberútokem, který ji vyřadil ze standardního provozu.

Areál nemocnice v Hořovicích. | Foto: archiv nemocnice

Co se ale týká opatření – jak fyzických, tak i těch v internetové sféře – nemocnice jsou opatrné, co se týká informací, jak posílily bezpečnost. V případě počítačových sítí nechtějí ani sdělovat, zda nakoupily nový software, nebo třeba najali nové IT pracovníky.