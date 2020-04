Mateřské školy v celé České republice začaly jednotlivé obce či města postupně uzavírat zhruba v polovině března po vyhlášení nouzového stavu, kdy se uzavřely základní, střední i vysoké školy jako opatření v boji proti šíření nového typu koronaviru způsobujícího nemoc Covid-19.

Už nyní je zřejmé, že se základní školy, ovšem pouze pro první stupeň, otevřou v pondělí 25. května. Jak konkrétně se bude učit, kolik dětí bude ve třídách a další podrobnosti nejsou úplně jasné, jelikož radnice ještě neobdržely metodiku od ministerstva školství.

S otevřením základních škol mezi rodiči koluje často i otázka týkající se otevření mateřinek. Zde je termín nejistý. Většina zřizovatelů zatím se znovuotevřením váhá nejen kvůli chybějící metodice, ale i kvůli obavám, jak se bude epidemie vyvíjet po uvolnění opatření.

V Berouně by mělo rozhodnutí o znovuotevření mateřských škol padnout šestého května, kdy zasedá rada města. „V současné době vedení města Beroun řeší kritéria, za kterých by se mohly děti do mateřinek vrátit. O těchto kritériích v současnosti jednají zástupci odboru školství a volnočasových aktivit Městského úřadu Beroun společně s vedením mateřských škol a Okresní hygienickou stanicí Beroun,“ napsala na oficiálním webu města mluvčí radnice Jitka Soukupová.

V sousedním Králově Dvoře se již sešlo vedení radnice s řediteli základních a mateřských škol. Další schůzka by se měla uskutečnit počátkem května a padnout by snad také mohla již konkrétní rozhodnutí, která lze jen stěží předjímat.

„Ředitelé mateřských škol nyní vypracují do další schůzky, která by se měla konat za zhruba dva týdny, jakýsi snížený režim tak, aby ve třídě nebylo klasicky pětadvacet dětí, ale zhruba deset až patnáct, a to i především z důvodu kapacity učitelek, aby se dokázaly o dítě postarat, jelikož děti si budou jistě sundávat roušky, sahat si na obličej. Učitelky s tím budou mít obrovskou práci,“ řekl starosta Králova Dvora Petr Vychodil s tím, že mateřinky poté začnou pomocí ankety oslovovat rodiče s dotazem, zda dítě do školky umístí.

S otevřením mateřinek souhlasí mimo jiné i Monika Kratochvílová, která má doma sedmiletého syna a čtyřletou dcerku. „Pokud by se školky neotevřely, pak by to pro mne bylo neřešitelné a musela bych i nadále zůstat doma. Za prací dojíždím do Prahy. Myslím si, že když se otevřou školy, tak školky by měly zároveň také,“ napsala Deníku.