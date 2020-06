Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Beroun měla původně odstartovat už v loňském roce, ovšem kvůli nepovedené soutěži musela být zrušena.

Nyní informovala Správa železnic, že stavební práce na plné modernizaci nádražních budov v Berouně začnou už o těchto prázdninách. Investice za 288 milionů korun bez DPH zahrnuje celkovou rekonstrukci osobního nádraží, která je tvořena třemi propojenými budovami. Ve výpravní části dojde podle projektu k výrazným dispozičním úpravám a dojde také k rozšíření nabízených služeb. Využití drážního objektu zůstane stejné, ale vzniknou prostory pro nové kanceláře, které by podle předpokladu měli obsadit pracovníci Správy železnic.

Nádražní budova dostane i novou střechu, zateplení a také fasádu. Dojde k výměně starých oken, dveří, ale také budou zcela obměněny povrch stěn, stropů a podlah. Kromě toho se také počítá s kompletní výměnou jednotlivých sítí – elektroinstalace, vody, topení a kanalizace. A aby toho nebylo málo, nově by měl být prostor osobního nádraží vybavený systémem chlazení a výměny. „Rekonstrukce bude dále řešit i rozšíření informačního a kamerového systému,“ píše se na webu Správy železnic.

„Při opravách stanic myslíme především na cestující. Naším cílem je, aby se na nádražích cítili příjemně, měli k dispozici důstojné zázemí při čekání na vlak a dostali se do něj co nejpohodlněji. Děláme vše pro to, aby cestování na železnici odpovídalo požadavkům moderní přepravy 21. století. V minulém roce jsme takto pro cestující ve Středočeském kraji opravili budovy v Bečvárech, Uhlířských Janovicích, Karlštejně, Nižboru, Nelahozevsi i v Nelahozevsi zámku, Hořovicích, Slaném, Kolíně a také v Kácově, Zruči nad Sázavou a Ledečku,“ sdělil Vladimír Filip, ředitel pražského oblastního ředitelství Správy železnic s tím, že letos se obnova bude týkat celkem 116 nádraží, do kterých půjde více než 1,7 miliardy korun.

„Budovy si opravu zaslouží, myslím si, že ty prostory už neodpovídají standardu dvacátých let. Takže jakoukoliv rekonstrukci vítám. I když to jistě přinese nějaká omezení, ale to vždycky. Budeme to muset nějak vydržet,“ řekl Deníku Vladimír Ryšavý a dodal: „S vnoučaty jezdíme vlakem po republice. Ten stav na nádražích se postupně zlepšuje, ale stále je toho dost na opravu.“

Správa železnic kromě rekonstrukce výpravní budovy v Berouně počítá letos i se zahájením realizace optimalizace železniční trati Karlštejn – Beroun; projekt počítá mimo jiné s rekonstrukcí zastávky Srbsko i řešením prostoru zasaženého skalním řícením u obce Tetín.