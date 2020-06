O prázdninách začne v Berouně stavba cyklověže

Už v červenci začne u berounského vlakového nádraží stavba takzvané cyklověže za zhruba šestnáct milionů korun. Deníku to potvrdila mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová. Cyklistika už dávno není jen o rekreačním nebo kondičním sportování, ale stává se z ní součást životního stylu. Přibývá i lidí, kteří jezdí na kolech do zaměstnání nebo k nádražím, ze kterých pak dále cestují do práce veřejnou dopravou.

Vizualizace cyklověže v Berouně. | Foto: MěÚ Beroun

V Berouně je radnice podpoří právě výstavbou cyklověže. „Cyklověž má výhodu, že je pro cyklisty přístupná čtyřiadvacet hodin denně. Za velmi příznivou cenu je tam kolo bezpečně schované,“ uvedl před časem berounský místostarosta Michal Mišina (ANO 2011). Za umístění kola do věže zaplatí cyklisté pětikorunu na den. Navíc nebudou muset řešit otevírací dobu. „Cyklověž bude dostupná přímo u autobusového i vlakového nádraží,“ připomněl místostarosta. Její kapacita je 118 kol. Veškerá dokumentace je podle berounské radnice už připravena, stavba věže by měla být zahájena na začátku letních prázdnin. „S dokončením počítá město do tří měsíců,“ upřesnila mluvčí radnice Soukupová. V rozpočtu má Beroun na automatické parkovací zařízení pro kola vyčleněno 16,5 milionu korun. Veškeré náklady přitom hradit nebude. Drtivou část pokryje dotace od Evropské unie ve výši 14,3 milionu korun, zhruba půl milionem korun přispěje i Středočeský kraj. Stejné věže jsou v řadě dalších měst v České republice. Princip jejich fungování je přitom jednoduchý. Se svým kolem dorazíte k cyklověži, odstrojíte ho například od brašen a následně umístíte do vkládacího prostoru. Poté si u platebního automatu vytisknete parkovací lístek a věž sama kolo umístí. Když si ho jdete vyzvednout, přiložíte parkovací lístek, zaplatíte požadovanou částku a věž bicykl vydá. Mezi hlavní výhody cyklověže patří především bezpečnost uložených kol i rychlost jejich umístění a výdeje. „Jedině dobře, že tu taková možnost bude. Jezdím často na kole, využil jsem cyklověž už například v Břeclavi nebo Pardubicích. Člověk nemusí tak řešit bezpečného uložení kola a v klidu si zajde na oběd,“ řekl Jiří Koutecký. Na vyšetření u lékaře se můžete objednat z pohodlí domova Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu