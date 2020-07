Krajské volby jsou naplánované na termín 2. - 3. října, v některých částech Středočeského kraje se uskuteční i senátní volby. Do úterní šestnácté hodiny musela jednotlivá politická uskupení podat nominaci kandidátů na příslušný krajský úřad. Ten je bude nyní přezkoumávat.

Berounský deník v této souvislosti oslovil politické strany, hnutí a koalice, aby s předstihem do redakce zaslaly své kandidátní listiny. Ne všechny subjekty ovšem na výzvu reagovaly, některé sdělily jako důvod neposkytnutí kandidátní listiny, že tak učiní až po registraci kandidátní listiny krajským úřadem. „Přehled jednotlivých kandidátů je možné zveřejnit až po registraci kandidátních listin,“ sdělil Deníku mluvčí krajského úřadu Jan Denemark Nováček. Kompletní kandidátní listiny by měly být zveřejněné na serveru volby.cz 13. srpna.

O přízeň voličů v nadcházejících krajských volbách budou usilovat také kandidáti z Berounska. Co se počtu týče, nejvíce kandidátů z Berounska lze najít na listině hnutí ANO 2011. Z berounského regionu je tu celkem pět kandidátů: starosta obce Zaječov Vladimír Halík, referent státní správy Jaroslav Trachta z Králova Dvora, podnikatel z Hořovic Petr Karban, stavební manažer z Berouna Sergej Mochalin či obchodně-technický poradce Ludvík Malásek z Žebráku.

Stranu svobodných občanů, zkráceně Svobodní, vede co by lídr do krajských voleb místopředseda strany a zároveň opoziční zastupitel města Beroun Luboš Zálom. Jeho jméno je v posledních přetřásáno kvůli jeho výroku na půdě zastupitelstva města, kdy označil příspěvkové organizace za parazity.

Už tradičně pak najdete kandidáty i v Občanské demokratické straně (ODS). Lídrovi kandidátní listiny Martinu Kupkovi „kryje“ záda Petr Vychodil - dlouholetý komunální politik, od roku 2010 pak starosta města Králův Dvůr. Na kandidátní listině najdete také poslance a současně zastupitele města Hořovice Jana Skopečka, dále pak starostku města Beroun Soňu Chalupovou.

V politické koalici s názvem Spojenci pro Středočeský kraj vyráží do boje o křesla ve středočeském zastupitelstvu strana TOP 09, Hlas a Zelení. Zde najdete například Lenku Kotkovou z Králova Dvora – Spoluzakladatelka ZŠ, správa nemovitostí. Na kandidátce „Spojenců“ je i Kamil Machart, zastupitel města Beroun, nakladatel a grafik, nebo Filip Kaštánek, starosta obce Liteň.

Politické rozložení sil na úrovní krajů chtějí Piráti – na jejich kandidátce je mimo jiné vědecký pracovník Zdeněk Lajbner z Chyňavy, provozovatel e-shopů a prodejen se sportovním vybavením David Hösl z Králova Dvora a Sámir Shanaách z Beroun, který se živí jako obchodní manažer a fundraiser.

Kandidáty z Berounska najdeme i na kandidátce KSČM. Jedná se o důchodce z Berouna Jaromíra Jedličku a městského strážníka z Králova Dvora Jiřího Žáčka.