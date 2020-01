Samotné klání odstartovala v sobotu 28. prosince jedenáctá hodina dopolední, přičemž na registraci měli hráči hodinu před zahájením turnaje. Mezi jednotlivými sedmdesátiminutovými koly byl vždy pro hráče v rámci startovného připraven jeden chod na posilněnou - česnečka, vepřová se zelím a dvěma druhy knedlíků. A v závěru pak ke kávě domácí rolády, které připravovaly Alexandra Aubrechtová a její dcera Veronika (obě z organizačního týmu). Ty se v závěru, spolu s dalším rozhodčím Liborem Hoškem, ujaly také sčítání výsledků.

"Pro každého účastníka máme připravenou alespoň drobnou cenu, jejíž součástí je tradičně i kus uzeného nebo klobása. Ten nejlepší si, mimo poháru pro vítěze a dalších cen, odnese LED televizi," prozradil hlavní organizátor a rozhodčí závodu Milan Levčík. Právě vítěz - Ladislav Hejna z Bukové, měl cestu na pomyslnou bednu nejtěžší a vítězství bylo tudíž zasloužené.

"O turnaji jsem se dozvěděl včera v hospodě, kde mi chlapi nabídli, že mě vezmou s sebou autem. Ráno jsem se ale do auta už nevešel, tak jsem to chtěl vzdát a zůstat doma. Nakonec jsem přeci jen sám sedl do auta, po cestě několikrát zabloudil a dorazil pět minut před koncem registrací," vyprávěl celkový vítěz patnáctého ročníku.

Na stříbrné příčce skončil Stanislav Bílek (Praha) a bronzový Miroslav Hurt (Střížovice).

Martin Spal