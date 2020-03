Ani jedno z měst k uzavření mateřinek zatím nepřistoupilo. Důvod je logický. Podle představitelů obou radnic hrozí, že budou muset zůstat doma i ti rodiče, kteří jsou zaměstnaní jako zdravotnický personál a nebo pracují v jiných složkách integrovaného záchranného systému.

Online reportáž

O tomto problému mluví nejen vláda, ale především větší města, tedy obce s rozšířenou působností. „Mateřské školy plně uzavírat zatím nechceme. Zavřením mateřinek by zůstalo veliké množství těchto lidí doma a systém by mohl zkolabovat. Toto je opravdu na tom jedna z těch nejdůležitějších věcí, kterou zatím nikdo oficiálně neřekl. Systém nemůžeme položit, musíme hledat varianty, jak situaci vyřešit. Nemůžeme zlikvidovat to, co potřebujeme, aby fungovalo,“ uvedl místostarosta Berouna Michal Mišina.

Malé obce toto podle něj řešit vůbec nemusí, města ale ano. „Musíme postupovat zodpovědně,“ zdůraznil Mišina.

V podobném duchu reagují také Královedvorští. Podle starosty města Petra Vychodila vyhlášení stavu nouze vládou České republiky nyní otevírá obcí nové možnosti na řešení i právě otázky, zda uzavřít či neuzavřít mateřské školy. „Nad uzavřením mateřských škol uvažujeme. Zvažujeme veškeré možnosti. Chceme ale co nejdříve rozhodnout,“ řekl Petr Vychodil, který podle svých slov vyhlášení stavu nouze očekával.

„Z pohledu starosty to vnímám tak, že je to krok, který nám umožní řešit lépe některé věci, a to například uzavření mateřinky. V tomto stavu můžeme vytipovat děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni ve zdravotnictví, u hasičů, policistů a podobně,“ upozornil s tím, že ředitelům škol již dal pokyn, aby napsali žádost o informaci rodičům, jelikož radnice zmíněnými informacemi nedisponujeme. „Máme dvě základní školy a v případě zájmu bychom otevřeli jednu třídu pro děti těchto rodičů. Nyní o tom přemýšlíme.“ dodal.

Ačkoliv Beroun, Králův Dvůr a ani další obce k uzavření ještě nepřestoupily, někteří rodiče již nechávají své ratolesti doma. Například v Králově Dvoře z celkového počtu čtyř set dětí dorazilo do školek dnes lehce přes sto. „Musím být doma již s druhým synem, který chodí do první třídy. Každopádně pokud by bylo potřeba, klidně některé další kamarády Honzíka bych pohlídala,“ řekla Věra Hornofová.