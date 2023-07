Za návrhem a designem opět stojí urbanistické studio CCEA Moba v čele s architektkou Yvette Vašourkovou. „Tyto dva parklety v Berouně jsou jedny z prvních v České republice. Koncept vznikl v Americe, kde si jedna iniciativa ze San Franciska uvědomila, jak lze jinak nakládat s veřejným prostorem, než aby na vybraném místě stálo prázdné zaparkované auto, které v ten moment nikomu neslouží,“ vysvětlila architektka s tím, že parklet je jakousi atypickou lavičkou.

Vysvědčení politiků v Berouně: čtenáři Deníku je hodnotí mezi dvojkou a trojkou

Podle Vašourkové projekt aktuálním druhým dějstvím reaguje na měnící se způsoby, jak se lidé pohybují po městě. „Asi 33 procent lidí totiž využívá auto a ti zbývající chodí pěšky, jezdí na kole nebo veřejnou dopravou,“ připomněla Vašourková, a poukázala tak na nepoměr, kolik městského prostoru je věnováno autům a kolik lidem pohybujícím se městem jinak než na čtyřech kolech.

Vize Skrze město se přitom opět inspiruje v zahraničí, ve městech jako jsou například americký Boston, irský Cork či australský Perth. „Když o tom přemýšlíme dále, města vlastně nemají jinou šanci než se vracet zpět k přirozenému pohybu a ke způsobu užívání, k jakému byla v minulosti navržena. Když to vztáhneme k Husovu náměstí v Berouně, určitě to není o zakazování aut. Podstatou je ukázat, jak by to tu vypadalo, kdyby se uvolnilo více prostoru, aby si jej lidé mohli více užít. Nikdo nechce zakazovat ani způsob zásobování, jde jen o to společně se snažit ten prostor zpříjemnit pro obyvatele,“ vysvětlila architektka.

Parklety budou Berouňáci testovat několik měsíců

V současnosti je na Husově náměstí 147 parkovacích stání, která využívají rezidenti, návštěvníci a v některých dnech hodně i stánkaři.

Nyní až do 3. září platí na náměstí přechodná úprava v podobě omezení parkovacích míst, která má vést ke zklidnění dopravy. Protože je cílem parklety pořádně otestovat, zůstanou na náměstí až do zimy.

Loni v září se projekt Skrze město zaměřil na Husovo náměstí, třídu Politických vězňů a náměstí Marie Poštové - jak by vypadaly, kdyby se prostor více přizpůsobil lidem namísto automobilové dopravě. Koncept představil vizi, že by odtud auta prakticky zmizela.

Součástí akce byl průzkum, který zjišťoval, jak se lidé po městě nejčastěji pohybují a zda by byli ochotni vyměnit parkovací místa v centru města za stromy, cyklostezky nebo širší chodníky. Konkrétně v tomto bodě odpovědělo téměř 75 procent z celkových 1148 respondentů kladně.

Matyáš Šapovaliv přivezl do Berouna ukázat stříbro z mistrovství světa

Také letošní část projektu nabízí průzkum, tentokrát se šesti otázkami. „Zaměřili jsme se čistě na téma, jestli si občané umí představit, že by na Husově náměstí parkovalo podstatně méně aut, a zda se jim parklety líbí. Dokonce mohou navrhnout jiná místa ve městě, kde by mohly být umístěny,“ uzavřela Vašourková.

Projekt Skrze město je od začátku iniciován a finančně podpořen Nadací Tipsport.