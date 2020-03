Vláda pak doporučuje, aby lidé starší sedmdesáti let vůbec nevycházeli ze svých domovů. Na sociálních sítích se již formují nejrůznější skupiny dobrovolníků, některá města zřizují speciální telefonní linky.

V úterý 17. března dopoledne potvrdili zástupci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje první potvrzený případ výskytu koronaviru na Berounsku. Přesto to rozhodně není důvod k panice. Města a obce ve spolupráci s dobrovolníky plán pro případ rapidního zhoršení situace defakto řeší od chvíle, kdy se nový vir objevil v České republice a vláda začala přijímat opatření. Větší města nyní monitorují, kolik seniorů pomoc by potřebovalo. Jen v Berouně žije přes dva tisíce lidí starších sedmdesáti let.

Online reportáž

„Kdo má ale zajištěnou pomoc od svých příbuzných, nevíme,“ řekla Deníku Radka Soukupová, mluvčí berounské radnice, a jedním dechem dodala: „Byly zřízené speciální telefonické informační linky 311 654 341 a 311 654 336 pro seniory a lidi se zdravotním handicapem, o něž se nemá kdo postarat. Zde mohou lidé požádat o pomoc s dovozem obědů a nákupu základních potravin, hygienických prostředků a léků. Linky jsou v provozu v pracovní dny od osmé do čtrnácté hodiny.“

Jednotlivá opatření pro pomoc nejstarším obyvatelům připravují i v Králově Dvoře. Podle starosty města Petra Vychodila ve městě žije více než šestnáct set lidí starších více než šedesát let. I tady již nabízí město pomoc v podobě zajištění nákupu potravin, hygienických potřeb a léků. Zájemci o tuto službu mohou volat na telefonní číslo 311 652 039. „Zároveň prosíme obyvatele, pokud o nějakém člověku ví, že by potřeboval pomoci, nechť rovněž kontaktuje úřad,“ vyzval starosta Petr Vychodil.

Pokud by došlo ke zhoršení situace a potažmo například uzavření obce, bude mít město připravené základní potraviny pro seniory. „Jako rezervu zajistíme tři sta potravinových balíčků pro nejnutnější případy. Balíčky by pak obdrželi senioři, kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou,“ vysvětlil starosta města.

„Situaci sledujeme. Jednotlivé organizace v Hořovicích, jako například Domov pro seniory Na Výsluní, mají přehled o pomoci seniorům a vše zajišťují a koordinují,“ nastínil situaci v Hořovicích starosta města Jiří Peřina.

Z jednotlivých obcí se ale ozývá, že dobrovolníků pro pomoc seniorům není nikdy moc. Proto všichni, kdo chtějí pomáhat, by se měli na organizace a také vedení obcí, kde jim budou poskytnuty bližší informace.