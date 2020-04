Od pátku se mohou lidé opět volně pohybovat a také cestovat po České republice. Až do čtvrtka se mohli shromažďovat maximálně dva lidi vyjma členů rodiny, od pátku může skupina čítat až deset lidí. Kromě toho lze nyní i vycestovat do zahraničí na dovolenou, ale s podmínkou, že při návratu se musí lidé prokázat negativním testem na koronavirus, nebo jim bude nařízena čtrnáctidenní karanténa.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Na uvolňování vládních opatření reagují také města a obce v České republice, Berounsko nevyjímaje. Mnohé z nich začínají rušit svá nařízení, která zavedla v době karantény – některé obce uzavřely parkoviště, jelikož k nim i přes zákaz volného pohybu osob proudily doslova davy turistů.

Nepomohly ani výzvy na sociálních sítí, aby turisté svoji návštěvu odložili na lepší časy. Své o tom ví například obec Srbsko či Svatý Jan pod Skalou. Z prvně zmiňované obce se dokonce stala zóna se zákazem parkování vyjma místních. Tato opatření už jsou ale zrušená.

„Parkoviště jsme otevřeli již v minulých dnech, dnes (pátek, pozn. red.) jsme zrušili i zbylá nařízení týkající se zákazu parkování v obci,“ reagovala na dotaz Berounského deníku starostka obce Svatava Biskupová s tím, že v obci již tak veliký zájem turistů neočekávají. „Je to každoročně stejné, zájem je vždy nejvíce v těch prvních jarních měsících, poté trochu ovadá,“ podotkla starostka. Ve stejném duchu reagovali i další starostové.

Stejně jako v Srbsku i v dalších obcích postupně uvolňují místní nařízení, a to v i dalších turisticky zajímavých oblastech. Podle respondentů, které Berounský deník v pátek dopoledne oslovil, s uvolňováním opatření a zejména karantény většina souhlasí, ovšem právě obyvatelé z vyhledávaných oblastí mají obavy z nedodržování stále platných hygienických nařízení.

„Někteří výletníci nařízení nedodržovali doposud, neděláme si iluze, že se to změní. I když byly zakázané vycházky ve skupinách, viděl jsem o víkendech při pěkném počasí několik skupinek turistů a i klidně bez roušek. Tím povolením se to podle mne ještě zvýší,“ řekl Deníku Antonín H., který roky žije u Zaječova. „Obávám se, že nejen do zdejších Brd, ale celkově budou lidé nyní mnohem více chodit do přírody,“ dodala jeho přítelkyně Eva.

Pokud se chystáte do přírody, rozhodně nesmíte zapomenout doma roušku či jinou ochranu dýchacích cest. Stejně tak platí dodržování bezpečného odstupu a také zvýšená hygiena. Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví, se ve čtvrtek nechal slyšet, že právě roušky a bezpečnostní rozestupy bude nutné dodržovat nejméně do konce června.