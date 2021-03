Radnice v Berouně pískoviště či různé prolézačky zatím nezavřela, nicméně nabádá k tomu je nepoužívat. „Doporučujeme nenavštěvovat dětská hřiště a sportoviště. Situace není vůbec dobrá,“ vysvětluje postoj radnice Petra Lišková z oddělení komunikace a veřejných vztahů.

Na všech hřištích ve městě byla v plynulých dnech pracovníky údržby tato doporučení vyvěšena. „Snad se vše brzy zlepší. Musíme to prostě vydržet,“ nabádá Lišková.

Ještě předtím, než padlo rozhodnutí, se lidé na sociálních sítích ptali, jak se město k problému postaví. „Přimlouvala bych se za to hřiště neuzavírat. V této době už mi to přijde jako přehnané a neopodstatněné doporučení. Vždyť třeba firmy fungují bez dozoru a opatření nedodržují. Děti se potřebují hýbat. Věřím i v zodpovědnost lidí,“ vyjádřila svůj názor jedna z diskutujících Šárka Štočková.

Místostarosta Berouna Michal Mišina (ANO) ujistil, že hřiště se zavírat nebudou. Důrazně ovšem vyzval, aby spoluobčané dodržovali hygienická opatření a pomohli tak zabránit šíření viru.

V Králově Dvoře problém řešit nemuseli. Ve městě jsou dětská hřiště v zimním období stejně zavřená. Takže by na ně lidé chodit neměli. „Zákaz trvá až do 31. března. V tomto období není ani prováděna pravidelná údržba a kontrola herních prvků,“ popisuje mluvčí radnice Romana Šimková a odkazuje pro více informací na facebookový účet města. Tam lze spatřit spíše chápavé reakce. Otevírat by se mělo 1. dubna, kdy už má být více než týden po lockdownu.

V Hořovicích následovali doporučení vlády a vydali se cestou uzavření. Všechny prolézačky a pískoviště, včetně drobných hracích prvků, jsou až do neděle 21. března zapáskovaná. „Všechna hřiště pro děti, která jsme mohli uzavřít, jako je například oblíbená Panská zahrada, byla znepřístupněna. Lidé by na ně neměli chodit,“ potvrzuje starosta Jiří Peřina (ČSSD).

Otázkou je, jak se bude v jednotlivých obcích dařit nařízení ohlídat. Jedno je však jisté, neposlouchat je, se nemusí vyplatit. Pokud by se lidé snad rozhodli vydat do sousedního regionu, kde hřiště zavřená nejsou, a chytila je hlídka, může to dotyčného stát až 20 tisíc korun.