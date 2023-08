Problémy nastaly právě u napojení na kruhový objezd v těsné blízkosti mostu dálnice. Ten byl původně vyprojektován tak, aby výškově vyhovoval přemostění Litavky. S širším dálničním mostem by byl ovšem příliš vysoko, a tak je nezbytné snížit ho o 76 centimetrů.

„V momentu, kdy jsme dotazovali Ředitelství silnic a dálnic, se zjistilo, že by po rozšíření dálnice nevycházely podjezdné profily pod ní. Jinými slovy by se tam například nevešel kamion, takže se pozastavily projekční práce, než se tato věc vyřeší,“ vysvětlil Deníku už loni v srpnu místostarosta Berouna Michal Mišina s tím, že by se projekt měl pohnout do jednoho roku.

Přípravy na archeologický průzkum

Tehdy se stavba obchvatu odložila. Bylo totiž potřeba zařídit změnu stavby před dokončením, kdy se znovu musel vyprojektovat nejen kruhový objezd, ale i navazující most přes Litavku. Mezitím se ale musela stavba této části objízdné komunikace formálně zahájit, protože by jinak už platné stavební povolení vypršelo s příchodem tohoto roku. Což Deníku potvrdila i vedoucí berounského odboru majetku a investic Jindra Nová na základně dotazu položeného prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím. „Stavba Paralelní komunikace Beroun - Králův Dvůr, úsek C1 Beroun, byla v loňském roce zahájena zemními pracemi pro zjišťovací archeologický průzkum,“ sdělila v odpovědi Nová.

Uběhl rok a projekt je stále zaseklý na stejném problému - je potřeba projektově snížit jak kruhovou křižovatku, tak most. Podle sdělení radnice jsou nyní obě tyto stavební části v rámci dohody v rukou kraje, který má zajistit přepracovanou dokumentaci. Ta by měla být hotova do konce letošního roku. Město Beroun má zařídit dokumentaci pro územní rozhodnutí pro stavbu mostu a obchvatu. Dále pak zajistit výkup dotčených pozemků a projektovou dokumentaci pro část obchvatu od mostu ke Královu Dvoru.

Na sklonku letošního srpna místostarosta Michal Mišina na webu města uvedl, že se věci konečně daly do pohybu: „V současné době se pracuje na dokumentaci pro provádění stavby v konečné verzi úseku, který máme dle smlouvy na starost. Tedy úsek od mostu k hranicím s Královým Dvorem.“

Zahájení až za šestnáct měsíců

Zhotovitel dokumentace byl vybrán v minulém týdnu. Ve výběrovém řízení, které bylo vypsáno na začátku června tohoto roku, uspěla královehradecká společnost Dopravně inženýrská kancelář s nabídkou za zhruba 1,88 milionu korun bez daně. Rada města jí už zakázku přiklepla, ještě musí dojít k podpisu smlouvy.

Výstavba této části jižního obchvatu se tedy bezpochyby posune o delší dobu. Vedle toho, že je potřeba vypracovat dokumentaci, je zřejmé, že kraj se stavbou nezačne dříve než za šestnáct měsíců. „Lze předpokládat, že pokud nenastanou další neočekávané komplikace, Středočeský kraj by mohl zahájit stavební práce na přelomu let 2024 a2025,“ potvrdil Mišina.