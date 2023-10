Příprava silničního obchvatu Hořovic se posouvá do další fáze. Před stavbou proběhne archeologický průzkum, na který kraj počítá s náklady čtyři a půl milionu korun. Stavět se má začít v příštích dvou letech.

Stavbě hořovického obchvatu bude předcházet archeologický průzkum. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Středočeští radní schválili znění smlouvy mezi Krajskou správou a údržbou silnic a Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech. Uzavření smlouvy umožní archeologům prozkoumání části katastru v místě budoucího obchvatu pro dokumentaci případných archeologických nálezů. U Hořovic jde o přeložky silnic II/114 a II/117.

Kraj předpokládá, že celkové náklady na průzkum budou ve výši 4,5 milionu korun. Skutečné náklady však budou zpřesněny až po odtěžení zeminy.

Stavba by měla být zahájena v letech 2024 až 2025, hotová by měla být do roku 2026.

Stejné kroky jako u obchvatu Hořovic má za sebou kraj i při přípravách obchvatu Čelákovic, kde jsou předpokládané náklady na archeologický průzkum předcházející stavbě čtyři miliony korun. Čelákovický obchvat by měl být postaven ve stejné době jako hořovický.