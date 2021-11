Obec Tmaň nechala zrekonstruovat poslední místní restauraci, která se nyní pyšní zajímavým designem, spojujícím moderní styl a retro. Původní čtyřková hospoda v prostorách, kterým místní říkají Kulturák, na začátku letošního roku slavila 55 let od svého otevření.

Nové prostory restaurace v Tmani. | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Veškeré náklady na rekonstrukci hradila obec. „Všechno bylo přes půl století staré, interiér, elektřina, vybavení… A podle toho to také vypadalo,“ připomíná starosta Jaromír Frühling. „Chtěli jsme mít hezkou hospodu s českým menu, která by tu byla především pro místní,“ vysvětluje kroky zastupitelů poté, co na konci loňského roku podnik opustil nájemce, ze zdravotních důvodů i kvůli covidu.