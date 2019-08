Obecní sociální byty Beroun již staví

Města mají aktuálně možnosti získat dotaci na stavbu obecních a sociálních bytů. V Berouně to je horkým tématem; právě tam se taková výstavba chystá. V dohledné době by se tak mohl rozšířit bytový fond města. Počítá se však spíše s jejich využitím coby sociálními byty. Řekl to berounský místostarosta Michal Mišina.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michaela Synková

Jak vysvětlil, Beroun už v současné době jednu takovou dotaci má přiklepnutou. Problém je ale v tom, že při stavbě se navýšila cena na dvojnásobek kvůli tomu, že se jedná o výstavbu ve staré půdě, řekl místostarosta. „Nyní řešíme, zda požádat o jinou dotaci, nebo rozdíl financovat ze svého,“ poznamenal Michal Mišina k současné výstavbě sociálních bytů. Město uvažuje i o dalším rozšiřování bytového fondu, určitou možnost vidí ve spolupráci s developery. Problém je ale jinde. „Nemáme kde stavět, také by to znamenalo stamilionové náklady,“ naznačil. Nových sociálních bytů by mělo být devět, město už podobný typ bydlení lidem nabízí. „Jedná se hlavně o sociální byty. Co se týká takového typu bydlení, mám jeden objekt, kde jsou sociální a startovací byty, nájemné je v řádu tisíců korun,“ vysvětlil místostarosta. Vedle toho má Beroun k dispozici dům pro seniory, kde je nájemné ještě nižší, než standardní tržní nájmy. „V minulosti prodal Beroun dva domy s pečovatelskou službou. V současné době tyto byty chybí,“ dodal Michal Mišina, berounský místostarosta. Pohlednice z minulosti: Významné osobnosti Litně Přečíst článek › Berounský drak se blíží, dračí lodě budou závodit Přečíst článek ›

Autor: Jakub Šťástka