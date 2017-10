Obezřetnost v dušičkovém čase: na hřbitově i na silnici

Střední Čechy – Častěji než kdykoli jindy lze nyní v okolí hřbitovů i přímo mezi hroby potkat policisty. A mnohde také uniformy místních strážníků. Přišel totiž čas předdušičkových hlídek před Památkou zesnulých. Období kontrol zaměřených nejen na bezpečnost, ale i na dopravu. Ty nejintenzivnější přijdou od soboty do neděle příštího týdne. Mezi 28. říjnem a 5. listopadem.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Šmudlová Barbora

Potřebné je jedno i druhé, naznačují slova Lucie Novákové z mladoboleslavské policie. Právě v tomto období rozmanité existence hledají cesty, jak bezpracně přijít k penězům na úkor návštěvníků hřbitovů. Někteří vykukové se zaměřují na krádeže výzdoby čerstvě zanechané na hrobech, kterou se pak snaží dále prodat, další ale mají jiné cíle: rozhlížejí se po odložených kabelkách a taškách. Nebo se zajímají o auta zaparkovaná před hřbitovy, přičemž je jejich cílem okouknout, zda má smysl vloupat se dovnitř a ukrást odložené věci.

Preventista mělnické policie Josef Houžvic proto varuje: nenechávejte na sedadlech ani odkládacích plochách vozidla žádné věci, které by mohly nalákat případné pachatele. Pokud už v autě musí zůstat, je vše třeba schovat do zavazadlového prostoru. Zejména kabelky, kufříky, mobily, tablety či navigace. Prostě cokoliv, co by při letmém pohledu mohlo nenechavce zlákat, aby se „podíval“ dovnitř. „Mnohdy je škoda na poničení vozu výrazně vyšší, než hodnota samotné odcizené věci. Starosti s vyřizováním nových dokladů a blokací platebních karet rovněž nejsou zanedbatelné,“ upozornil Houžvic, že je lepší včas myslet na ty horší varianty, než pozdě litovat. Totéž platí i při samotné návštěvě hřbitova: být ostražití – a své osobní věci mít pod dohledem.

S návštěvami hřbitovů na přelomu října a listopadu je navíc spojeno častější cestování, kdy řidiči musí zvláště o víkendech počítat se silnějším provozem, s nástrahami na silnicích v podobě spadaného listí – a také s typicky „dušičkovým“ počasím. I na to vše je na místě za volantem pamatovat.

Policejní doporučení pro návštěvníky hřbitovů

- Nechoďte na hřbitovy úplně sami a raději je nenavštěvujte těsně po otevření nebo krátce před uzavřením. Rozumné je vyhnout se také návštěvám za špatného počasí

- Nezůstávejte sami v odlehlých částech zejména rozsáhlejších městských hřbitovů

- Nevzdalujte se od svých tašek a kabelek, ve kterých máte osobní věci, doklady, platební karty a hotovost

- Buďte všímaví ke svému okolí

- Pokud se na hřbitově děje něco podezřelého, okamžitě to nahlaste policii

- V automobilech zaparkovaných před hřbitovem nenechávejte žádné cenné věci, kabelky či tašky. Viditelně odložené tam nezanechte nic; ani prázdnou igelitku

- Opouštěné vozidlo vždy řádně uzamkněte (i když se vzdalujete jen na chvíli) a zkontrolujte uzavření oken

- Pokud pobýváte u odemčeného auta, sledujte svá zavazadla i okolí

- Buďte cestou na hřbitov obezřetní i v hromadných dopravních prostředcích; dávejte si pozor na své věci



Zdroj: Policie ČR, Městská policie Praha