Obrazem: Beroun v současnosti a před dvaceti lety, kdy udeřila velká voda

Jak to vypadalo v Berouně před 20 lety během povodní a jaké je to dnes, zachytil objektiv fotografa Pavla Palusky. Ten se v roce 2002 vydal s foťákem ven především ve dnech následujících po opadnutí vody, kdy se odkryly napáchané škody. Ty šly tehdy podle záznamů z berounské kroniky do stovek milionů.

Most v ulici Na Ostrově velkou vodu vydržel a zároveň "nachytal" spoustu materiálu, který přinesla | Foto: Pavel Paluska