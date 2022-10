V této souvislosti byl připomenut srpnový noční požár bytu v ulici Tyršova. Tehdy to byla právě hlídka berounské městské policie, která rychle pomohla vzbudit a evakuovat obyvatele domu. Tím se velmi pravděpodobně povedlo předejít dalšímu možnému ohrožení zdraví.

K práci strážníků patří ale i humorné případy. Například asi před sedmi lety v areálu bývalé Eternitky naháněli kozu. Z té se však vyklubal kamerunský kozel a situace se dramaticky změnila. Velitel Alexandr Scherber má tuto událost v živé paměti. „Tenkrát jsem sloužil jako velitel směny. Měl jsem dozorčí službu a přijali jsme oznámení o pohybu kozy v okolí areálu. Vyslali jsme na místo hlídku. Až tam strážníci zjistili, že se mezitím dostala dovnitř podniku,“ vypráví velitel.

Na to dostal vysílačkou další zprávu, že se nejedná o kozu ale o kamerunského kozla. „To představuje značný rozdíl živé váhy. Úsměvné bylo, že záhy kozel naháněl strážníky, jak mě po telefonu hlídač areálu informoval.“ Nakonec se kozla povedlo i s pomocí zaměstnanců nahnat do šatny, kde se přivolanému veterináři podařilo zvíře uspat.

Podobný případ se stal tento rok na jaře, kdy si strážníci zase museli poradit s klokanem. Zvíře uteklo fanouškovi Bohemky.

Obecně práce městských strážníků není snadná. „Potýkáme se s věcmi, které nás trápí dlouhodobě. Některé přicházejí ve vlnách a poté opadnou. V létě to často bývají problémy s lidmi bez domova,“ poznamenal velitel. Zdůraznil však, že městské, ale i státní policii velmi pomáhá kamerový systém. Ten by se měl do budoucna v rámci zlepšení bezpečnosti v Berouně rozšířit - a to zejména na výjezdech z města.

„Na výpadovkách z města kamery chybí. Pokud tedy například v Berouně dojde k nějaké kriminální činnosti s použitím auta, tak by nám tyto kamery v budoucnu mohly velmi pomoct s identifikací vozu a jeho posádky,“ vysvětlil velitel.

Strážníci průběžně procházejí výcvikem první pomoci i dalšími jinými cvičeními. „Je to o všestrannosti, s čímž souvisí i nákup vybavení, abychom třeba mohli pomoct tonoucímu anebo snadno vylomit dveře, když se vrátím k avizovanému požáru,“ dodal velitel.

