Při zahájení besedy rozdala Jana Skopalíková, středočeská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství, krajem připravený leták s odpověďmi na nejčastější otázky ohledně vzniku národního parku. Další otázky následovaly postupně.

Vladimír Dolejský zmínil, že kdyby nepadla Nečasova vláda, národní park už by tu byl. „Melete si svou, my to tu nechceme, jsem myslivec, jak to bude s mysliveckými sdruženími a regulací zvěře?“ zaznělo z hlediště. Podle Jaroslava Obermajera z Agentury ochrany přírody a krajiny je přitom zvěř na Křivoklátsku silně přemnožená.

Národní park Křivoklátsko? Debaty ohledně jeho vzniku spějí do nové etapy

Silným tématem je také obava zdejších občanů, jak to bude s možností vstupu do lesa na procházky a na houby nebo se sbíráním dřeva na topení v místních domácnostech. Leták i úřady tvrdí, že toho se občané obávat nemusejí, zároveň však žádný z přítomných nepřistoupil k vyvěšené mapě se zakresleným uvažovaným národním parkem a neukázal, jak bude řešena zonace parku, kam tedy lidé budou moci vstoupit a kde si budou moci například pořídit dřevo.

Zonace totiž teprve vznikne v přípravných fázích před vyhlášením záměru parku, kdy hlavním podkladem bude zhodnocení přirozenosti lesních ekosystémů. Tento odborný materiál se pak bude projednávat s jednotlivými obcemi.

Zonace národního parku se zásadně liší od zonace chráněné krajinné oblasti (CHKO), jak jsou na ni zdejší obyvatelé zvyklí. Zatímco v CHKO znamenají zóny odstupňování kvality území, a tím jsou dána omezení a limitování aktivit, v národních parcích jednotlivé zóny určuje výhradně managementový přístup k danému místu. Přeloženo „do češtiny“, zóna v národním parku určuje, jak se bude v té které zóně o les pečovat.

Nový národní park? Zastupitelstvo Nižboru se vyjádřilo jednohlasně proti

Například na Křivoklátsku by údajně měly být kolem obcí stanoveny části národního parku, kde bude možné starat se o les takovým způsobem, který místním lidem poskytne permanentní zdroj dřeva na vytápění.

Další bolavou a ve vzduchu visící otázkou místních je, co jim národní park přinese. Podle úřadů například možnost rozvoje - ve smyslu turistiky a dotací na chodníčky či parkoviště, na což část zdejších občanů reaguje tím, že preferují klid a přírodu. Je ovšem možné, že nebude-li v obcích v rámci národního parku infrastruktura, po prvotním návštěvnickém boomu tam moc lidí jezdit nebude.

Besedy se účastnili i starostové obcí, které jsou od budoucího parku vzdálené. Podle jejich shodného vyjádření dorazili proto, že se zajímají, s jakou pomocí by mohli počítat v souvislosti se zvýšenou dopravou skrz jejich obce.