Na náměstí se sešly děti ze všech berounských základních škol. Dopoledne plné her pomohlo žákům prvních až devátých tříd získat do podvědomí význam třídění odpadů a ochrany životního prostředí. Děti si hranou formou mohly vyzkoušet různé úkoly spojené s ekologií. Jako odměny si poté mohly vybrat omalovánky, záložky do knih, rozvrhy či nějako tu sladkost.

Podívat se také přišli prvňáčci ze Základní školy Preislerova s paní učitelkou a školní metodičkou primární prevence Janou Šopejstalovou. „Naše škola je dobře známá tím, že vedeme děti k ekologii. Podobné aktivity, které zde vidíme, s dětmi děláme i našem přírodovědném kroužku, jenž vedu. Jsme moc rádi, že nám vedení školy umožňuje na tuto akci s dětmi přijít, aby si zde vyzkoušely i jiné pomůcky. Je prima, že se děti už od první třídy nenásilnou formou učí například třídit odpady. Zjistili jsme totiž, že ne všichni to znají,“ uvedla učitelka.

Ve stáncích prezentovali svou práci například společnosti Asekol a Ecobat, Lesy České republiky, dům dětí a mládeže, myslivecký spolek nebo Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras. Město Beroun kromě organizace také připravilo omalovánky k třídění odpadu a dalším ekologickým tématům.

