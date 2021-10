Rodiče dětí mají touto cestou příležitost se lépe poznat. „Je to i seznamovací akce pro všechny rodiče a děti. A protože děti rády jezdí do zoologické zahrady, dnešní odpoledne je motivováno opičkou Žofkou, která jakoby na oplátku dnes přijela sem k nám. Děti společně s rodiči plnili úkoly ve čtyřech disciplínách,“ doplnila zástupkyně ředitelky Dagmar Pařízková, která má na starosti pracoviště Vrchlického.

Před týdnem se děti učily chránit planetu, tento týden to byla zvířata. „Minulý čtvrtek jsme na našem pracovišti Pod Homolkou měli ekologické téma k ochraně Země. Protože se ochrana zvířat a všeho živého na naší planetě prolíná, paní učitelky zvolily téma, které je dětem blízké. Touto cestou bych chtěla poděkovat celému kolektivu za výbornou organizaci, a především pak chválím výborné koláčky, které napekly paní kuchařky,“ dodala ředitelka.

„V rámci lehce opožděného zahájení nového školního roku paní učitelky připravily program pro děti v podobě malé zahradní slavnosti. Momentálně tu kvůli plánované rekonstrukci máme jen dvě třídy. Letos je slavnost pojatá pohádkově a moc paní učitelky chválím za to, že se sami aktivně zapojily,“ řekla na úvod Jitka Marešová, ředitelka mateřské školy Pod Homolkou, pod kterou zařízení v ulici Vrchlického spadá.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.