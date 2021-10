První akce v součinnost s Nadací Tipsport se konala v dubnu, kdy byl u Chodouně vysazen třešňový a švestkový sad. Spolupráce pokračovala i nyní. Tentokrát se sad rozrostl nejen o další stromy, ale i ovocné keře.

„Dnes proběhla zaměstnanecká akce, kdy jsme zasázeli stromy a ovocné keře, jako je malinovník, rybíz, angrešt, aronie či rakytník. Tato činnost vyplývá z naší nadační strategie, kdy se již třetím rokem věnujeme ekologickým projektům a sázení stromů. Dnes jsme stihli zasadit asi půlku plánované výsadby kolem 40 stromků a keřů. Zbytek ještě nebyl k sázení připravený. Nadace na akci přispěla částkou 65 tisíc korun a samozřejmě rádi pomohli i naši zaměstnanci,“ uvedla ředitelka Nadace Tipsport Lucia Štefánková.

Dobrovolníci z řad zaměstnanců společně zasadili i jedli, která by se kromě jiného měla už letos pyšnit vánoční ozdobou. „A k tomu nám, až z ní jednou bude statný strom, dá spoustu kyslíku a v létě poskytne příjemný stín. Jsme moc rádi za perfektní počasí a moc jsme si to užili,“ podotkla Kateřina Hrdličková, asistentka předsedy představenstva, která jehličnan společně s kolegyněmi zasadila.

Při sázení daly ruku k dílu i děti z anglicko-české základní školy VIA. „Děti se do toho vrhly s chutí a moc je to bavilo. Byly rozděleny do skupinek, kdy každá sázela jeden keř či stromek. Přitom si rozdělily práci a hezký bylo vidět, jak mezi sebou spolupracovaly. Společně jsme vysadili hlavně aronie,“ uvedl ředitel školy Jiří Luka.

Jednalo se tak už o druhou spolupráci nadace s Levandulovým údolím. „Dočetli jsme se o Levandulovém údolí z novin a ta myšlenka nám přišla velmi zajímavá už i kvůli tomu, že se tu levandule sázela od pradávna. A moc se nám líbilo, že se majitelka Helena Neumannová rozhodla tuto činnost oživit. Tehdy jsme ji oslovili, že bychom rádi nějak pomohli a došlo k nápadu vysadit stromy. Měli jsme už strategii, že chceme stromy sázet, tak jsme se do toho společně pustili,“ podotkla Lucia Štefánková.

Vzhledem ke stále vzrůstajícímu zájmu návštěvníků zahájilo Levandulové údolí ve středočeské obci Chodouň celoroční víkendový provoz. „Návštěvníci a milovníci čisté přírody se mohou u nás pravidelně těšit na zajímavý program a dobroty z produktů z volných chovů, zahrad a farem a to také o státních svátcích či prázdninách. Na víkendové programy není třeba se objednávat a neplatí se zde vstupné,“ doplnila majitelka údolí Helena Neumannová.