Ředitel berounského územního odboru Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Tomáš Hradil připomněl, že hasiči si vyzkoušeli novou úpravu suchovodu. Potrubní rozvody, které jsou připraveny na to, že v případě potřeby by do nich hasiči čerpali vodu ze svých cisteren, jsou nově vedeny od nástupní plochy požární techniky před první bránou k prostoru za Velkou věží.