Odpoledne si obyvatelé domova užili. Ředitel domova Jaroslav Křivánek připomněl, že masopust patří mezi tradiční akce, pořádají ho již 15 let. „Moc si vážím všech zaměstnanců, kteří pracují v přímé péči, že vymýšlejí podobné akce. Naši klienti je vnímají jako součást takového povyražení a zpestření běžných dnů,“ sdělil Jaroslav Křivánek a vyzdvihl, že vychovatelky klientům s výrobou masopustních kostýmů aktivně pomáhají. „Zejména pak Zdena Škroudová, která si to bere na starosti a vždy ochotně sežene masky a připraví materiál na oblečení,“ zdůraznil.

Zdena Škroudová nicméně skromně odmítá, že by se cítila být hlavní organizátorkou. „Akci organizujeme dohromady s ostatními vychovatelkami. Mám doma velkou rodinu, šest sourozenců, a chodíme hodně na maškarní. Každý z nás pokaždé vyrobí novou masku, takže jich mám doma už tři ohromné tašky. Krásně je využijeme i zde,“ řekla.

Domov v Lochovicích zřizuje pražský magistrát a poskytuje služby především pro lidi s mentálním hendikepem. V zařízení se starají o klientelu jak ze širšího okolí, tak z Prahy. „Sám zde pracuji už 26 let a většina klientů, co jsme sem přebírali, byla malými děti a teď už to jsou například čtyřicátníci. Nejstaršímu je 63 let,“ upřesnil ředitel.