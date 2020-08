Již tredičně vše "odstartoval" Funny orchestr ve stanu na zámku. Lidé se nejprve trousili po malých hloučcích ale s atraktivitou programu přibývali i diváci a posluchači. Spousta návštěvníků dorazila i na atrakce jako byl skákací hrad, skákání na postrojích, tradiční kolotoč-řetízák či adrenalinová loď.

Velice příjemné bylo vystoupení barokního dua ve freskovém sále, neboť přilákalo takové posluchače, kteří vystoupení uměli ocenit.

Pro děti bylo kromě atrakcí připraveno i vystoupení divadla Mazec, které do her zapojilo i rodiče. Děti také využily tradiční "tetovačky" a malování na obličej.

Na venkovním pódiu nejprve vystoupil muzikálový koktejl a podvečerní program zahájil Kamil Střihavka, kterého vystřídal Žlutý pes s Ondřejem Hejmou. Premiéru měla na letošních slavnostech finalistka soutěže SuperStar Dominika Lukešová.

Velice atraktivní byla i dvě vystoupení ohnivé show. Jedna podvečerní a druhá večerní. Každá měla jiný šmrnc. No a jaké by to byly králodvorské slavnosti, kdyby nebyly zakončeny bohatým, pestrobarevným a skoro deset minut trvajícím ohňostrojem?