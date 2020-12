/FOTOGALERIE/ Na začátku prosince byla dokončena rekonstrukce loděnického nádraží. Za tři měsíce se budova vrátila do podoby, ve které byla v době natáčení filmu Ostře sledované vlaky. Tato středočeská obec se tímto oscarovým snímkem, který natočil režisér Jiří Menzel v roce 1966 podle stejnojmenné novely Bohumila Hrabala, proslavila.

Nádražní budova v Loděnici. | Foto: Alena Heinrichová

V budově nově zrekonstruovaného nádraží lze nalézt malou expozici připomínající filmové natáčení a historii této trati, která minulý rok oslavila 120 let od svého otevření. „A vskutku je to úplně jiné nádraží, ke kterému naše malé Museum trati a Ostře sledovaných vlaků patří. Věřme, že takovéto nové prostředí přiláká i více cestujících na úkor vzrůstající automobilové dopravy a k ochraně životního prostředí,“ říká zastupitelka obce Alena Heinrichová. Muzeum je bohužel z důvodů vládních omezení za účelem zabránění šíření koronaviru až do odvolání zavřeno.