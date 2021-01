Sobotní dopoledne bylo jako vyšité pro pražskou partu kamarádů, které mimo jiné spojuje společný koníček otužování. Mladí lidé zavítali vyzkoušet kvalitu a teplotu vody místní přírodní nádrže Kosov.

Lom Kosov nalákal otužilce na koupačku. | Foto: Deník / Radek Kaša

Přímo u břehu probourali v ledu otvor a společně si v ledové vodě hověli každý průměrně deset minut. „Jakmile z vody vylezete, tak vám zima není, spíše teplo. Pocit zimy přichází až za chvilku. Nicméně je potřeba cvičit aspoň pět minut, než se zabalíte do tepla, že se oblečete a dáte si například čaj,“ vysvětluje Romana Špesová. Je to z důvodu, že je potřeba dát šanci tělu se nechat do jisté míry zahřát samo.