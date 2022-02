Kmen během pádu navíc vyvrátil v sousedství stojící menší topol, jenž si předtím vyhlédl bobr a ohryzal jej, a urazil kus silné větve u dalšího stromu, čímž mu narušil statiku. „Musíme tak odstranit celkem tři stromy,“ potvrdili pracovníci, kteří zrovna rozřezávali mohutný kmen.

Pro veřejnost je stále uzavřený

Špička ostrova, u která se vlévá Litavka do Berounky, je velmi populárním místem na vycházky. Nyní ale stále musí zůstat pro veřejnost uzavřena.

PODÍVEJTE SE: Na berounském ostrově hospodaří bobr. Důležité je zvíře přikrmovat

„Nadále bohužel platí zákaz vstupu na tuto část ostrova kvůli stromům, které okousal bobr, kde navíc mohou být poškozené další, které by mohly spadnout. Prosíme tedy veřejnost, aby dbala na svou bezpečnost a nevstupovala do této lokality,“ potvrdila mluvčí radnice Jitka Soukupová s tím, že zákaz platí až do odvolání.