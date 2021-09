Tradičně poslední zářijová neděle, letos velice slunná a nadměrně teplá, patřila na zámku v Králově Dvoře šikovným dětským ručičkám. Pro ně si kulturní komise města Králův Dvůr společně s oběma základními, ale i mateřskými školkami připravila Zámecké tvoření na téma Hrátky se zvířátky.

Ze setkání s názvem Zámecké tvoření na téma Hrátky se zvířátky v Králově Dvoře. | Foto: Pavel Paluska

U vchodu všichni účastníci tvoření obdrželi papírovou tašku s logem města, aby vytvořené výrobky si měli v čem odnést domů. Poté se již vydali na kolečko sedmi stanovišť, a tak na králodvorském zámku se to jen hemžilo žirafou Aminou, klokany Skippy, moudrými sovami a pejskami Fídi, kočičkou Lízou z papíru, kočičkou Mícou z květináče, housenkou Agátkou, či zvířátkovými záložkami do knížky, které vyráběly děti za pomocí buď to rodičů, či paní učitelky.