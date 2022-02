Pandemie neušetřila ani květinářství. Průměrně za květinu pro svoji milovanou polovičku lidé utratí kolem 500 korun. „Hodně nám do toho skočila korona, kdy jsme například minulý rok byli tady na Husově náměstí prakticky jediní otevření. Takže lidé moc nechodili ven. Loňský Valentýn byl tak klidnější. Někdo přijde a koupí květiny za 2500 korun, jiný za dvě stovky. To je různé. Ale kdybych to zkusila nějak zprůměrovat, mohlo by to být kolem pěti set korun,“ říká Lucie Švarcová.

Důležité je si na milovaného partnera vzpomenout nejen na Valentýna. „Vždy ráda doporučím pánům, ať si přijdou pro malou kytičku, ale důležité je, aby ji své malované nosili v průběhu celého roku. Není tedy nutné utratit spoustu peněz za velkou kytku jen proto, že je Valentýn. Je určitě hezké, když ji donesete, když se to nečeká,“ říká s úsměvem květinářka.

Dnes chvílemi nebylo v obchodě téměř k hnutí, nicméně jasně největší zájem o květiny je na oblíbený Mezinárodní den žen, který se slaví 8. března. „To tradičně míváme frontu až ven,“ dodává sympatická majitelka obchodu.

Dortíky a růžové víno

Mlsné lázně v Králově Dvoře vsadily na dortíky ve tvaru srdíček. Milena a Kamila, zdejší cukrářka a kuchařka, uvádějí, že muži prý nakupují dáreček pro partnerku, ženy zase pro partnera nebo samy pro sebe.

Květinářky v Zahradnictví Lisý vázaly pugéty především pro muže, kteří chtějí obdarovat své protějšky. Zájem o kytice je podle nich asi o 70% vyšší než o víkendech.

Karolína ve Vinotéce Hořovice říká, že dnešní valentýnský zájem se týká především růžového vína a že muži i ženy shodně uvádějí, že dárek je pro partnera nebo společné využití. Obchod Květinka v Žebráku prodává květiny, víno i čokolády, které podle zdejších milých prodavaček dnes jednoznačně vedou.