Spolek Berounská zeleň v neděli 2. května postavil na Paloučku u židovského hřbitova posezení kolem komunitního ohniště. Tím tak vylepšili další prvek, který se stal součástí vznikajícího komunitního parku.

Realizace posezení u komunitního ohniště na Paloučku u židovského hřbitova v Berouně. | Foto: Jakub Smejkal

„To ohniště jsme postavili už minulý rok na sklonku léta, na něj jsme dostali deset tisíc korun v rámci mikrograntu Vraťme život do ulic od Nadace Via a České spořitelny,“ říká koordinátor projektu Parku Na Paloučku Jakub Smejkal. To spolku tehdy stačilo na realizaci ohniště a uspořádání malé sousedské slavnosti.