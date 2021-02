OBRAZEM: Nově opravený rybník v Tetíně poprvé vyzkoušeli bruslaři

V neděli bylo počasí více než ideální - teploty se usadily mírně pod nulou a celý den bylo úplně jasno. Stačilo dát čaj do termosky a vyrazit ven lyžovat a sáňkovat nebo na brusle. Po stezce svaté Ludmily se dá z Berouna pěšky do půl hodinky dojít do Tetína, kde se bruslí na obecním rybníku, který slouží i jako místní požární nádrž. Hezké počasí s teplotami pod bodem mrazu se má udržet ještě v pondělí, pak má nastat oteplení.

Bruslení na tetínském rybníku. | Foto: Deník / Radek Kaša

Tetínští měli letos vůbec první příležitost si zabruslit na nově opraveném rybníku. Ten v minulém roce prošel citlivou rekonstrukcí podle studie, kterou si obyvatelé obce už v roce 2016 sami vybrali v architektonické soutěži. Slavnostní znovuotevření rybníka proběhlo loni 30. září. Tato oprava byla první etapou rekonstrukce celého historického jádra obce. Rybník podstoupil již jednu rekonstrukci v roce 1965.