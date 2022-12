„Mít zimní stadion tak blízko školy by opravdu byla škoda nevyužít, i když je za tím dost organizační práce. Děti si ale bruslení velice užívají a jsme rádi, že můžeme být zpět,“ sdělil ředitel králodvorských škol Evžen Krob a doplnil, že v podstatě každé dítě, které v Králově Dvoře v deváté třídě ze školy odchází, umí bruslit.

Náklady na školní kurzy nese škola společně se spolkem Centrum zdravých dětí, který bruslařskou školu provozuje. Děti se v rámci jednotlivých ročníků dostanou na led až pětkrát za zimu.

Podívejte se: Bruslařská škola Pinguin v Berouně zahájila již 28. ročník

„Finančně to vychází tak, že část, kterou platíme my, dělá čtyřicet korun na jeden kurz pro jedno dítě. Rodiče poté přispívají na dopravu, což dělá padesát korun. Při dnešních cenách ledu si myslím, že to je stále dobré,“ podotkl ředitel.

Za dobu působení berounské školy Pinguin, která funguje na berounském zimním stadionu už od roku 1992, se bruslit naučily už tisíce dětí. „Dokonce někteří žáci z počátků výuky naší školy k nám nyní posílají své děti,“ poznamenal zakladatel školy a hokejový trenér Václav Roztočil.