OBRAZEM: Podívejte se, jak vznikalo nové P+R parkoviště Na Podole

Beroun dlouhodobě trápí nedostatek parkovacích míst. Citelné je to zejména na záchytných parkovištích nebo v blízkosti zastávek s přestupy na veřejnou dopravu směrem na Prahu. Nyní mohou řidiči, kteří cestují do města autem a dále do zaměstnání pokračují vlaky nebo autobusy, využívat nové záchytné parkoviště P+R Na Podole se 138 parkovacími stáními.

Nové P+R parkoviště Na Podole | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Stavba začala v únoru letošního roku a dokončena byla na sklonku letních prázdnin. Řidičům začalo parkoviště sloužit na podzim. Na devadesát procent nákladů, které dosáhly čtyřiadvaceti milionů korun, přispěla dotace. Stejně jako u prvního berounského P+R parkoviště pod dálničním mostem i Na Podole platí, že si tam řidiči mohu nechat svá auta za poplatek dvacet korun na celý den.