Nutné je, aby ochlazování nebylo narušeno větrem, který by způsobil promíchávání silnější vrstvy vzduchu a nedošlo by tak k jejímu dostatečnému ochlazení. Mlha se tímto způsobem tvoří většinou v druhé polovině noci.

Podzim je tady a kromě barveného kouzlení nám příroda nabízí i festival mlh. Mezitímco motoristé ji pro špatnou viditelnost nemusí, když se ale povede vyjet nad údolí, kde se mlhy většinou po ránu usazují, nabízí se impozantní pohledy. Tak, jak tomu bylo o víkendu, kdy byl do bílého kabátu zahalen jak Beroun a Králův Dvůr, tak i okolí vrchu Zlatý kůň, včetně velkolomu Čertovy schody.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.