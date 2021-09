Řidiči by měli dbát na zvýšené opatrnosti při přejíždění všech přejezdů, které se na úseku nachází, protože po celém koridoru tratě pravidelně projíždějí drezíny a další pracovní stroje. Stejně tak asi na třísetmetrovým úseku podél tratě, kde je doprava svedena do jednoho pruhu a je řízena semafory.

V současnosti na místě probíhá prořez náletových dřevin na železničním svahu v blízkosti silnice do Hýskova a v okolí tratě. Součástí je i příprava základu na podpůrnou zeď, která v úseku vyroste. Zabrání tak v budoucnu sesuvu kamenného podkladu tratě.

Práce na opravě železniční trati mezi Hýskovem a Berounem-Závodí potrvají do pátku 19. listopadu. Do té doby bude potřeba kompletně vyměnit kolejnice a pražce, upravit geometrické polohy koleje a odvodnit okolního terénu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.