Proslulá pěší zóna v městysi Karlštejn je momentálně k nepoznání. Na místě, kudy ročně projdou statisíce turistů, se zastavil čas. Vylidněné uličky, které normálně vibrují životem a ruchem okolních provozoven, teď při procházce působí až chmurným dojmem. Nikde nikdo.

Proslulá pěší zóna v Karlštejně je bez turistů. | Foto: Deník/Radek Kaša

Jen co jsem přešel most přes Budňanský potok a vkročil do hlavní části pěší zóny, byl jsem okamžitě kontrolován městskou policií, jejíž příslušník se mě zdvořile ptal na důvod mé návštěvy. Po nutné legitimaci mě nechává pokračovat nahoru podél ztichlých restaurací a hospod, které za normálních okolností lákají na voňavé speciality. Nyní je pouze tu a tam otevřené výdejní okénko, ze kterého se ale moc nevydává. Není komu. Maximálně těm několika řemeslníkům pracujících na různých opravách, které během mého stoupání až k bráně hradu míjím.