OBRAZEM: Přírodu v okolí Berouna a Tetína pokryla bíla peřina

Do prvního čtvrtečního rána v novém roce se okolí Berouna a Tetína probudilo do sněhové nadílky. Napadlo několik centimetrů sněhu, který by se podle předpovědi měl udržet do konce týdne. Další sněžení by mělo přijít příští týden v úterý.

Výhled na Tetín. | Foto: Deník / Radek Kaša

Procházka v zasněžené a tiché krajině je výborný protistresový elixír. Rozproudíme a okysličíme tak krevní oběh, což má blahodárný vliv na imunitní systém a zlepšuje fyzickou zdatnost. Pobyt v přírodě nás vlivem vyplavování hormonů štěstí jednoduše dělá šťastnější. Navíc podle studie z roku 2008, která byla provedena vědci z Michiganské univerzity, pobyt v přírodě zlepšuje krátkodobou paměť až o 20 %. Pamatujme ale, že v přírodě platí pravidlo, co si s sebou přineseme, to si také odneseme.